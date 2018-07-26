Жителей района Новогиреево могут пройти диспансеризацию по программе «Здоровая печень» 

В бесплатной плановой диспансеризации по городской муниципальной бюджетной программе «Здоровая печень» принимают участие все районные поликлиники города.
Полное обследование печени в рамках общегородской диспансеризации можно пройти, подав заявку в свою поликлинику по месту жительства. По плану, разработанному столичными властями в этом году диспансерному обследованию подлежат москвичи, родившиеся в период с 1945 по 1986 года включительно. Таким образом, возможность пройти обследование имеют люди в возрасте от тридцати двух до семидесяти трех лет.
Всего для реализации этой программы в Москве и Московской области было выделено более тысячи мест на прохождение полной проверки печени.
Фото — Александр Калугин.