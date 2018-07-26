По заявлению жителя района на портал «Наш город» отремонтировали антипарковочные столбики

Антипарковочные столбики на Зелёном проспекте повредили при проведении строительных работ.

Житель района Новогиреево Александр Скорин обратился на портал «Наш город» с сообщением о том, что у подъезда дома № 66, корпус 1, по Зелёному проспекту при выполнении работ по прокладке нового асфальта были повреждены столбики, ограждающие тротуар от проезжей части.

Сотрудники ГБУ «Жилищник» сразу же устранили проблему, отремонтировав антипарковочные столбики. В официальном ответе за подписью главы управы района Новогиреево Александра Хрулёва жителю сообщили о проведенной работе и заявитель подтвердил устранение проблемы.

Фото — Наш город.