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По заявлению жителя района на портал «Наш город» отремонтировали антипарковочные столбики
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По заявлению жителя района на портал «Наш город» отремонтировали антипарковочные столбики 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Антипарковочные столбики на Зелёном проспекте повредили при проведении строительных работ.
Житель района Новогиреево Александр Скорин обратился на портал «Наш город» с сообщением о том, что у подъезда дома № 66, корпус 1, по Зелёному проспекту при выполнении работ по прокладке нового асфальта были повреждены столбики, ограждающие тротуар от проезжей части.
Сотрудники ГБУ «Жилищник» сразу же устранили проблему, отремонтировав антипарковочные столбики. В официальном ответе за подписью главы управы района Новогиреево Александра Хрулёва жителю сообщили о проведенной работе и заявитель подтвердил устранение проблемы.
Фото — Наш город.
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