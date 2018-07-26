Центр адаптивного спорта для пожилых людей открылся в Ростовской области

"На федеральном и региональном уровне реализуется стратегия по улучшению качества жизни пожилых граждан. И основными направлениями являются не только соцподдержка и соцобслуживание, но и привлечение внимания к людям пожилого возраста — иными словами — создание общества всех возрастов. Особое значение приобретает активное долголетие", — отметила министр труда и социального развития области Елена Елисеева

По словам директора АНО Центр социального обслуживания населения «Милосердие» Волгодонска Татьяны Горчанюк, в регионе есть множество спортзалов и секций, но люди серебряного возраста их не посещают из-за психологического барьера — клиенты таких спортзалов люди молодые. «Чтобы люди старшего возраста занимались спортом именно в кругу своих сверстников и под наблюдением специалистов, мы открываем адаптивный спортзал», — сказала Горчанюк.

Центр оснащен кардиотренажерами, спортивным и реабилитационным оборудованием, в частности оборудованием для оксигенотерапии, лечения суставов, позвоночника, физиотерапевтическими приборами. Занятия разработаны по геронтологическим методикам, то есть для старшего поколения. На каждого посетителя заводится индивидуальная карта, проводится обследование для допуска к занятиям.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в Ростовской области проживает более миллиона граждан пожилого возраста и важно поддерживать их здоровье. «Отрадно, что средняя продолжительность жизни на Дону растет и на протяжении последних нескольких лет превышает среднероссийские показатели», — отметил губернатор.

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