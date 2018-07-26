Матвиенко заявила, что нужно смягчить наказание за репосты

"Призывы к экстремизму — это вообще тяжелая история, это история с тяжелыми последствиями, и здесь таких людей надо ставить, конечно же, на место. Но 282-я статья, о ней говорил Владимир Владимирович, практика ее применения она очень вульгаризирована", — сказала Матвиенко.

Она рассказала, что президент России и ее коллеги в нижней и верхней палате говорили, что для правильной квалификации ответственности по такой статье ее надо переформатировать.

"Во всем нужно чувство меры — нельзя завалиться ни в одну, ни в другую сторону. Любые перегибы очень вредны и малоэффективны. Поэтому я думаю, что этот вопрос нужно обсуждать, надо гуманизировать, надо уточнить юридически, чтобы не допускать как бы в благом деле, но искривления ситуации. Поэтому мы будем тоже в этом участвовать", — заключила она.