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Матвиенко заявила, что нужно смягчить наказание за репосты
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Матвиенко заявила, что нужно смягчить наказание за репосты 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости гуманизировать уголовную статью за репосты в интернете и смягчить наказание.
"Призывы к экстремизму — это вообще тяжелая история, это история с тяжелыми последствиями, и здесь таких людей надо ставить, конечно же, на место. Но 282-я статья, о ней говорил Владимир Владимирович, практика ее применения она очень вульгаризирована", — сказала Матвиенко.
Она рассказала, что президент России и ее коллеги в нижней и верхней палате говорили, что для правильной квалификации ответственности по такой статье ее надо переформатировать.
"Во всем нужно чувство меры — нельзя завалиться ни в одну, ни в другую сторону. Любые перегибы очень вредны и малоэффективны. Поэтому я думаю, что этот вопрос нужно обсуждать, надо гуманизировать, надо уточнить юридически, чтобы не допускать как бы в благом деле, но искривления ситуации. Поэтому мы будем тоже в этом участвовать", — заключила она.
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