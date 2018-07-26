Власти Кыштыма обратились в прокуратуру из-за отсутствия горячей воды у трети жителей 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти и жители города Кыштым Челябинской области обратились в прокуратуру в связи с тем, что почти треть населения города остается без горячей воды, несмотря на успешно пройденную в середине июля опрессовку сетей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.
"Со 2 по 16 июля успешно завершились гидравлические испытания на сетях. Несмотря на это, горячей воды нет в домах примерно одной трети населения (всего в городе проживает порядка 37 тыс. человек — прим. ТАСС). Как и жители, администрация тоже подала заявление в прокуратуру. По заявлениям начата проверка", — сказали в пресс-службе.
В прокуратуре Челябинской области журналистам информацию подтвердили и сообщили, что сейчас решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.
Город Кыштым расположен в северной части Челябинской области на восточных склонах Уральских гор, в 90 км от Челябинска.