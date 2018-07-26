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Левин рассказал, как заблокировать рекламу онлайн-казино в Интернете
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Левин рассказал, как заблокировать рекламу онлайн-казино в Интернете 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Чтобы реклама онлайн-казино ушла из Интернета, законодателям необходимо искать решение в сфере запрета нелегальной рекламы на площадках легитимных ресурсов, сообщил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
«Я не думаю, что надо решать вопрос с блокировкой онлайн-казино в плоскости наказания отдельных лиц, снявшихся в этой рекламе. Нужно думать о том, как в сферу легитимных интернет-ресурсов интегрируется запрещённая реклама. В этой сфере и необходимо искать решение — о запрете размещения на сайтах незаконной рекламы», — сказал Левин. Он отметил, что в сфере онлайн-казино сосредоточены серьёзные финансовые средства, поэтому организаторы такого рода азартных игр будут максимально стараться обходить существующие законодательные ограничения.
В России работа онлайн-казино, как и реклама таких услуг, запрещены с 2009 года, однако согласно последним экспертным данным, напомнил Левин, одна из сетей онлайн-казино вышла на первое место среди рекламодателей на отечественном рынке онлайн-видео.
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