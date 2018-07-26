Экс-замглавы Минэнерго Молодцов покинул посты в «Сахалин-1», «Сахалин-2», Харьягинском СРП

Молодцов в начале июля был назначен помощником главы администрации президента РФ. Он сообщал, что в администрации президента РФ будет курировать аппарат президентской комиссии по ТЭК, в ведении которой находятся вопросы нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отраслей, возобновляемых источников энергии.