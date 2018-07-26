Экс-замглавы Минэнерго Молодцов покинул посты в «Сахалин-1», «Сахалин-2», Харьягинском СРП 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, ставший помощником главы администрации президента РФ, вышел из состава совета представителей проекта «Сахалин — 1», наблюдательного совета проекта «Сахалин — 2», а также объединенного комитета по «Харьягинскому месторождению». Все эти проекты работают на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом говорится в распоряжении правительства России, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Вместо Молодцова на эти посты был назначен директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков. Совет представителей «Сахалин — 1» также покинул бывший зампред сахалинского правительства Дмитрий Нестеров, его место занял заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Молодцов в начале июля был назначен помощником главы администрации президента РФ. Он сообщал, что в администрации президента РФ будет курировать аппарат президентской комиссии по ТЭК, в ведении которой находятся вопросы нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отраслей, возобновляемых источников энергии.