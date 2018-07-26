Пассажирка из Ташкента пыталась незаконно ввезти кольцо Tiffany

Сотрудники домодедовской таможни изъяли у 27-летней гражданки России кольцо стоимостью 800 000 рублей. Сообщили редакции «Вести Подмосковья» в пресс-службе Домодедовской таможни.

При проведении таможенного контроля в отношении пассажирки рейса Ташкент — Москва , сотрудниками таможни обнаружено кольцо фирмы «Tiffany&Co» рыночной стоимостью около 800 тысяч рублей. Девушка не смогла предъявить чеков подтверждающих стоимость ювелирного украшения, заявив что кольцо является подарком от своего молодого человека в честь примирения.

Экспертиза показала, что кольцо выполнено из платины 950 пробы со вставками из бриллиантов.

В домодедовской таможни отметили, что согласно законодательству ЕАЭС беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 000 евро.

В отношении девушки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Максимальное наказание за данное деяние — наложение штрафа до двукратного размера стоимости изделия с его конфискацией.