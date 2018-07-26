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Пассажирка из Ташкента пыталась незаконно ввезти кольцо Tiffany
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Пассажирка из Ташкента пыталась незаконно ввезти кольцо Tiffany 

Вести Подмосковья 43 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Сотрудники домодедовской таможни изъяли у 27-летней гражданки России кольцо стоимостью 800 000 рублей. Сообщили редакции «Вести Подмосковья» в пресс-службе Домодедовской таможни.
При проведении таможенного контроля в отношении пассажирки рейса Ташкент — Москва, сотрудниками таможни обнаружено кольцо фирмы «Tiffany&Co» рыночной стоимостью около 800 тысяч рублей. Девушка не смогла предъявить чеков подтверждающих стоимость ювелирного украшения, заявив что кольцо является подарком от своего молодого человека в честь примирения.
Экспертиза показала, что кольцо выполнено из платины 950 пробы со вставками из бриллиантов.
В домодедовской таможни отметили, что согласно законодательству ЕАЭС беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 000 евро.
В отношении девушки возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
Максимальное наказание за данное деяние — наложение штрафа до двукратного размера стоимости изделия с его конфискацией.
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