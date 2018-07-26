Ещё
Нижегородские чиновники просят ввести в стране новый праздник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа
Adidas рассказал о "жучке Путина" в мяче для Трампа

Нижегородские чиновники просят ввести в стране новый праздник 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Депутаты регионального парламента решили направить обращение министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову об установлении Дня народных художественных промыслов России. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания 26 июля.
Читайте также
Художникам с Большой Покровской предложили объединиться в ассоциацию
В документе сообщается о том, что в 64 регионах страны около 350 предприятий занимаются народными художественными промыслами, в этой сфере занято более 30 тысяч человек. Кроме того, во многих субъектах действуют программы, направленные на сохранение и развитие народных промыслов.
Также депутаты отметили, что Нижегородская область — лидер по количеству предприятий и объему производства народных художественных промыслов. На данный момент в регионе существует 22 вида художественных промыслов, сохранившихся благодаря мерам государственной поддержки отрасли.
Помимо всего прочего, депутаты отметили, что в 2013 уже был установлен День народных художественных промыслов Нижегородской области, который отмечается в последнее воскресенье июня.
Чиновники также обратили внимание на то, что пять лет празднования Дня художественных промыслов Нижегородской области обеспечили производителям дополнительные рынки сбыта и увеличили туристский поток в область. В связи с этим предлагается сделать День народных художественных промыслов всероссийским.
Напомним, депутаты Нижегородской области обсудили введение дня НХП в России 16 июля.
Фото: minpromtorg.gov.ru
В городе N: последние новости
В Шатковском районе посреди поля образовалась воронка диаметром 32 метра В России может пройти референдум по вопросу повышения пенсионного возраста Председателем совета директоров АО «Теплоэнерго» стал Иван Носков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР70
С Крымским мостом может произойти страшное402
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями164
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение