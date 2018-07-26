Нижегородские чиновники просят ввести в стране новый праздник

Депутаты регионального парламента решили направить обращение министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову об установлении Дня народных художественных промыслов России. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания 26 июля.

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В документе сообщается о том, что в 64 регионах страны около 350 предприятий занимаются народными художественными промыслами, в этой сфере занято более 30 тысяч человек. Кроме того, во многих субъектах действуют программы, направленные на сохранение и развитие народных промыслов.

Также депутаты отметили, что Нижегородская область — лидер по количеству предприятий и объему производства народных художественных промыслов. На данный момент в регионе существует 22 вида художественных промыслов, сохранившихся благодаря мерам государственной поддержки отрасли.

Помимо всего прочего, депутаты отметили, что в 2013 уже был установлен День народных художественных промыслов Нижегородской области, который отмечается в последнее воскресенье июня.

Чиновники также обратили внимание на то, что пять лет празднования Дня художественных промыслов Нижегородской области обеспечили производителям дополнительные рынки сбыта и увеличили туристский поток в область. В связи с этим предлагается сделать День народных художественных промыслов всероссийским.

Напомним, депутаты Нижегородской области обсудили введение дня НХП в России 16 июля.

Фото: minpromtorg.gov.ru