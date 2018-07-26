Возле Башни Согласия в Магасе разобьют пруды

Искусственные водоемы, парк и рестораны будут построены возле Башни Согласия в Магасе в следующем году.

Проект по благоустройству территории возле главной достопримечательности города победил на Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений в 2018 году и получит на реализацию гран в размере 30 миллионов рублей.

«По проекту центральная доминанта города — Башня Согласия с трех сторон станет обрамлена парковой зоной с комплексным благоустройством территории. Здесь также будут реализованы технологии «умного города» (смарт сити)», — сообщается на сайте мэрии.

На благоустраиваемой территории будут созданы искусственные водоемы и площадки для отдыха. Кроме того, в парковой зоне разобьют цветники, построят открытый летний амфитеатр, вертолетную площадку и два ресторана. Во время общественных слушаний, горожане предложили дополнить проект комплексным озеленением и молельной комнатой.

Работы по благоустройству территории возле Башни Согласия начнутся весной 2019 года. В настоящее время городские власти проводят инженерные изыскания и готовят рабочую документацию.