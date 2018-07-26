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В Магасе появится парк с ресторанами и прудами
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В Магасе появится парк с ресторанами и прудами 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Парк, рестораны, пруды и цветники появятся в Магасе возле Башни Согласия, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Проект благоустройства Магаса победил на всероссийском конкурсе малых городов и выиграл грант 30 миллионов рублей. Архитекторы планируют обрамить Башню Согласия парковой зоной с «умным» и комплексным благоустройством. По задумке авторов проекта, там должны появиться искусственные водоёмы, площадки для отдыха, цветники, летний амфитеатр, вертолётная площадка и два симметричных ресторана. На обсуждении проекта горожане также попросили предусмотреть молельную комнату.
Работы по благоустройству Магаса должны начаться весной 2019 года. Перед этим нужно провести инженерные изыскания, оформить и согласовать документы и пройти государственную экспертизу. Кроме того, власти рассчитывают привлечь к финансированию проекта инвесторов.
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