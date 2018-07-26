В Магасе появится парк с ресторанами и прудами

Парк, рестораны, пруды и цветники появятся в Магасе возле Башни Согласия, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Проект благоустройства Магаса победил на всероссийском конкурсе малых городов и выиграл грант 30 миллионов рублей. Архитекторы планируют обрамить Башню Согласия парковой зоной с «умным» и комплексным благоустройством. По задумке авторов проекта, там должны появиться искусственные водоёмы, площадки для отдыха, цветники, летний амфитеатр, вертолётная площадка и два симметричных ресторана. На обсуждении проекта горожане также попросили предусмотреть молельную комнату.

Работы по благоустройству Магаса должны начаться весной 2019 года. Перед этим нужно провести инженерные изыскания, оформить и согласовать документы и пройти государственную экспертизу. Кроме того, власти рассчитывают привлечь к финансированию проекта инвесторов.