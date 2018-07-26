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Этнодеревня с парковой зоной появятся у Башни Согласия в Магасе
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Этнодеревня с парковой зоной появятся у Башни Согласия в Магасе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Пруд, парк, этнодеревня, рестораны и вертолетная площадка появятся рядом со 100-метровой Башней Согласия в столице Ингушетии Магасе. Строительство начнется до конца года и будет вестись на средства инвесторов, сообщил в четверг ТАСС мэр столицы республики Беслан Цечоев.
В конце мая Магас выиграл 30 млн рублей, заняв пятое место во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем России. Выигранные средства направят на благоустройство зоны отдыха и разбивку парка рядом с площадью Алания и Башней Согласия.
"В рамках реализации программы комфортной городской среды, в которой мы приняли участие и выиграли 30 млн рублей на благоустройство зоны отдыха рядом с площадью Алания, мы дальше с привлечением инвесторов развиваем эту территорию. Рядом с Башней Согласия появится пруд, ресторанные комплексы отдельно для взрослых и для детей, позади башни появится этнодвор, в котором все будет сделано в ингушском стиле и будет стилизовано под старину, там люди смогут отмечать свадьбы", — сказал Цечоев.
По его словам, предложения о строительстве этих объектов были внесены жителями столицы во время общественных слушаний.
"Рядом с башней появится еще и вертолетная площадка, а пруд расположится рядом с аллеей, которая разбита у башни. У нас уже есть готовый инвестиционный проект, и с разными инвесторами по разным направлениям ведем переговоры. Работы по созданию этих объектов будут начаты в этом году", — добавил мэр.
Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводился по поручению президента РФ Владимира Путина. Для реализации 80 проектов-победителей из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей.
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