«Монополией не обладает никто»: выборы в думу Екатеринбурга потеряли предсказуемость

Евгения Куйвашева. Основная интрига сентябрьских выборов — смогут ли сторонники действующей городской администрации сохранить «контрольный пакет» в думе, обеспечив избрание своего ставленника градоначальником по «советской схеме». У мэрии существуют достаточно серьезные противники, которые уже проявили себя на праймериз «Единой России» . «Оппозицией это трудно назвать, поскольку речь не об идеологических противоречиях, скорее это конкуренты», — заявил корреспонденту «ФедералПресс» политолог Михаил Коробельников. Он считает, что выборы будут напряженными из-за большого количества игроков, распада традиционных межэлитных связей и отсутствия выраженной позиции губернатора Свердловской области

Традиционно некоторые кандидаты имеют своеобразную фору. «Преимущества есть у пула кандидатов, которых поддерживает городская администрация и которые могут обеспечить достаточное количество бюджетников», — говорит политолог Александр Пирогов . Его коллеги, однако, отмечают, что эффективность административного ресурса сейчас упала. Во-первых, в этом году он применялся уже дважды: на президентских выборах и праймериз «Единой России». Во-вторых, сами бюджетники далеко не всегда готовы слепо повиноваться начальству. «У учителей, врачей за последние пять лет возросла нагрузка, медсестер массово переводят в санитарки, чтобы не повышать зарплату. Бесследно все это не проходит», — считает Михаил Коробельников. Более того, бюджетникам можно противопоставить другие массы избирателей. «Люди, которые серьезно настроены, тоже умеют использовать мобилизационные технологии. Монополией на мобилизацию не обладает никто», — утверждает Коробельников.

Партии

Свои партийные списки выставили восемь партий. Как полагают политологи, наибольшие шансы пройти в эту половину думы имеют «Единая Россия», КПРФ «Справедливая Россия» . Позиции либерал-демократов пока под вопросом. «ЛДПР не видно и не слышно, ярких фигур нет, финансов, видимо, тоже нет», — комментирует руководитель уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин . «Партия пенсионеров», по его словам, вряд ли получит больше одного мандата даже с учетом споров вокруг пенсионного возраста: на том же поле активно работают коммунисты и «Справедливая Россия».

Либеральную оппозицию на выборах представляет «Яблоко» «Парнас» смог заявить только одного кандидата-одномандатника, отказавшись от борьбы по спискам. «Шанс „Яблока“ я не стал бы оценивать как очень большой. Оно обладает только потенциалом привлечения демократически настроенной интеллигенции, но его может быть недостаточно, чтобы преодолеть барьер», — считает Михаил Коробельников.

Ветераны

Единственным, чьи шансы сохранить мандат практически бесспорны — гендиректор УК «Академическая» Николай Смирнягин. «Микрорайон новый, команда, которая его стоила, сразу создавала политическую и коммуникационную среду под себя. Команда »Реновы» собаку съела в политических боях. Соответственно, вклиниться в это очень сложно. Чтобы работать против Смирнягина, надо было информационные потоки налаживать еще года три назад», — комментирует Михаил Коробельников.

Всем остальным кандидатам придется выдержать серьезную борьбу: так, против Александра Мяконьких, представляющего городскую команду, выдвинулся влиятельный коммунальный босс Александр Колесников , а соперником «оппозиционера» Анатолия Шарапова стал главный инженер «Высоцкого» Виктор Сомиков. Елена Дерягина смогла продемонстрировать внушительный административный ресурс на праймериз, но в последний день против нее выдвинулась звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова

Еще один столп команды мэрии — Владимир Крицкий из ЛСР — может столкнуться с противостоянием амбициозного Алексея Мещерякова , снятого с праймериз за подкуп избирателей. «С точки зрения рядового избирателя Крицкий и Мещеряков — одно и то же: оба кандидаты, оба рвутся во власть. Крицкий очень много сделал, но основному избирателю это неизвестно. Да, он построил квартал на ЖБИ на месте промзоны — ну и что? А Мещеряков создал кооператив, где жители могут дешево покупать продукты. И кто больше значим для местного жителя?» — говорит Михаил Коробельников.

Новички

Еще более интересной может стать борьба в тех округах, где действующие депутаты не стали баллотироваться или пошли по партспискам. В округе № 1 «Единая Россия» выставила начальницу управления ПФР Иру Овчинникову, которая в прошлый раз шла по списку. Хотя ее соперники малоизвестны, эксперты считают, что по позициям Овчинниковой бьет недоверие к ПФР на фоне споров о пенсионном возрасте, а также слабость административного ресурса в Верх-Исетском районе.

В округе № 6 выдвинулся замглавы администрации Михаил Матвеев , которого неофициально называют основным кандидатом в спикеры гордумы. Против него в последний день выставил свою кандидатуру действующий депутат от «Партии пенсионеров» Михаил Гаранин , но в итоге документы он не представил. В округе № 12 директору одного из МУПов Виктору Карташеву противостоит действующий депутат Михаил Вечкензин, сменивший ЛДПР на «Справедливую Россию». В округе № 14 «оппозиционному» депутату заксобрания Игорю Володину может помешать вернуться в думу близкий к мэрии застройщик Дмитрий Естехин

Сразу два новичка екатеринбургской политики сразятся в округе № 11: это первый замдиректора крупного муниципального подрядчика ГУДСР Павел Пустозеров и коммунальщик Михаил Плешаков. Первый из них считается кандидатом от мэрии, а второй — от «оппозиции». Нет действующих депутатов и в округе № 15, где соперничают адвокат Алексей Вихарев и директор спорткомплекса «Калининец» Владимир Нагибин

«Битва будет жаркой»

Аналитики не сомневаются, что на выборах — особенно в тех округах, где противостояние наиболее жесткое — будут использоваться грязные технологии, в том числе вбросы компромата на соперников. «Изменилась психология электората, он уже слабо верит в домыслы. Хотя чем сильнее ложь, тем быстрее в нее поверят» — говорит Анатолий Гагарин. Примеры использования грязных технологий уже есть: в округе № 12 сотрудница штаба Виктора Карташева заявила о поджоге машины, а в округе № 11 против Павла Пустозерова использовали забытый метод «двойника». Расследуется дело об избиении Дениса Граматчикова, главы штаба Владимира Нагибина.

«Итог этих выборов не предопределен. Тот, кто станет главным в думе, станет главным в городе, и контроль над Екатеринбургом является главной стратегической задачей. Битва будет жаркой и, могу вас совершенно спокойно уверить, ни одного легкого округа не будет», — резюмирует Александр Пирогов.

Фото: ФедералПресс / Е. Поторочин