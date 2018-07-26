«Монополией не обладает никто»: выборы в думу Екатеринбурга потеряли предсказуемость 

Борьба за думу
Основная интрига сентябрьских выборов — смогут ли сторонники действующей городской администрации сохранить «контрольный пакет» в думе, обеспечив избрание своего ставленника градоначальником по «советской схеме». У мэрии существуют достаточно серьезные противники, которые уже проявили себя на праймериз «Единой России». «Оппозицией это трудно назвать, поскольку речь не об идеологических противоречиях, скорее это конкуренты», — заявил корреспонденту «ФедералПресс» политолог Михаил Коробельников. Он считает, что выборы будут напряженными из-за большого количества игроков, распада традиционных межэлитных связей и отсутствия выраженной позиции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Традиционно некоторые кандидаты имеют своеобразную фору. «Преимущества есть у пула кандидатов, которых поддерживает городская администрация и которые могут обеспечить достаточное количество бюджетников», — говорит политолог Александр Пирогов. Его коллеги, однако, отмечают, что эффективность административного ресурса сейчас упала. Во-первых, в этом году он применялся уже дважды: на президентских выборах и праймериз «Единой России». Во-вторых, сами бюджетники далеко не всегда готовы слепо повиноваться начальству. «У учителей, врачей за последние пять лет возросла нагрузка, медсестер массово переводят в санитарки, чтобы не повышать зарплату. Бесследно все это не проходит», — считает Михаил Коробельников. Более того, бюджетникам можно противопоставить другие массы избирателей. «Люди, которые серьезно настроены, тоже умеют использовать мобилизационные технологии. Монополией на мобилизацию не обладает никто», — утверждает Коробельников.
Партии
Свои партийные списки выставили восемь партий. Как полагают политологи, наибольшие шансы пройти в эту половину думы имеют «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». Позиции либерал-демократов пока под вопросом. «ЛДПР не видно и не слышно, ярких фигур нет, финансов, видимо, тоже нет», — комментирует руководитель уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин. «Партия пенсионеров», по его словам, вряд ли получит больше одного мандата даже с учетом споров вокруг пенсионного возраста: на том же поле активно работают коммунисты и «Справедливая Россия».
Либеральную оппозицию на выборах представляет «Яблоко»: «Парнас» смог заявить только одного кандидата-одномандатника, отказавшись от борьбы по спискам. «Шанс „Яблока“ я не стал бы оценивать как очень большой. Оно обладает только потенциалом привлечения демократически настроенной интеллигенции, но его может быть недостаточно, чтобы преодолеть барьер», — считает Михаил Коробельников.
Ветераны
В большинстве округов свои позиции пытаются сохранить действующие депутаты. Это единороссы Сергей Мелехин (округ № 2), Олег Кагилев (№ 3), Александр Мяконьких (№ 4), Виктор Тестов (№ 5), Владимир Крицкий (№ 7), Елена Дерягина (№ 9), Николай Смирнягин (№ 10), Александр Найданов (№ 13), Дмитрий Сергин (№ 16) и Анатолий Шарапов (№ 18), а также либерал-демократ Григорий Вихарев (№ 8).
Единственным, чьи шансы сохранить мандат практически бесспорны — гендиректор УК «Академическая» Николай Смирнягин. «Микрорайон новый, команда, которая его стоила, сразу создавала политическую и коммуникационную среду под себя. Команда »Реновы» собаку съела в политических боях. Соответственно, вклиниться в это очень сложно. Чтобы работать против Смирнягина, надо было информационные потоки налаживать еще года три назад», — комментирует Михаил Коробельников.
Всем остальным кандидатам придется выдержать серьезную борьбу: так, против Александра Мяконьких, представляющего городскую команду, выдвинулся влиятельный коммунальный босс Александр Колесников, а соперником «оппозиционера» Анатолия Шарапова стал главный инженер «Высоцкого» Виктор Сомиков. Елена Дерягина смогла продемонстрировать внушительный административный ресурс на праймериз, но в последний день против нее выдвинулась звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.
Еще один столп команды мэрии — Владимир Крицкий из ЛСР — может столкнуться с противостоянием амбициозного Алексея Мещерякова, снятого с праймериз за подкуп избирателей. «С точки зрения рядового избирателя Крицкий и Мещеряков — одно и то же: оба кандидаты, оба рвутся во власть. Крицкий очень много сделал, но основному избирателю это неизвестно. Да, он построил квартал на ЖБИ на месте промзоны — ну и что? А Мещеряков создал кооператив, где жители могут дешево покупать продукты. И кто больше значим для местного жителя?» — говорит Михаил Коробельников.
Новички
Еще более интересной может стать борьба в тех округах, где действующие депутаты не стали баллотироваться или пошли по партспискам. В округе № 1 «Единая Россия» выставила начальницу управления ПФР Иру Овчинникову, которая в прошлый раз шла по списку. Хотя ее соперники малоизвестны, эксперты считают, что по позициям Овчинниковой бьет недоверие к ПФР на фоне споров о пенсионном возрасте, а также слабость административного ресурса в Верх-Исетском районе.
В округе № 6 выдвинулся замглавы администрации Михаил Матвеев, которого неофициально называют основным кандидатом в спикеры гордумы. Против него в последний день выставил свою кандидатуру действующий депутат от «Партии пенсионеров» Михаил Гаранин, но в итоге документы он не представил. В округе № 12 директору одного из МУПов Виктору Карташеву противостоит действующий депутат Михаил Вечкензин, сменивший ЛДПР на «Справедливую Россию». В округе № 14 «оппозиционному» депутату заксобрания Игорю Володину может помешать вернуться в думу близкий к мэрии застройщик Дмитрий Естехин.
Сразу два новичка екатеринбургской политики сразятся в округе № 11: это первый замдиректора крупного муниципального подрядчика ГУДСР Павел Пустозеров и коммунальщик Михаил Плешаков. Первый из них считается кандидатом от мэрии, а второй — от «оппозиции». Нет действующих депутатов и в округе № 15, где соперничают адвокат Алексей Вихарев и директор спорткомплекса «Калининец» Владимир Нагибин.
Три сильных кандидата выдвинулись в округе № 17: «Единая Россия» поддержала там главу исполкома своего чкаловского отделения, одну из лидеров «демарша» на праймериз Елену Бондаренко. Она считается ставленницей владельца AVS Валерия Савельева. Там же баллотируются действующий депутат Александр Смолин, который, как считается, связан с «Атомстройкомплексом». Наконец, «Справедливая Россия» выставила кандидатом замдиректора ТМК Олега Тихонова.
«Битва будет жаркой»
Аналитики не сомневаются, что на выборах — особенно в тех округах, где противостояние наиболее жесткое — будут использоваться грязные технологии, в том числе вбросы компромата на соперников. «Изменилась психология электората, он уже слабо верит в домыслы. Хотя чем сильнее ложь, тем быстрее в нее поверят» — говорит Анатолий Гагарин. Примеры использования грязных технологий уже есть: в округе № 12 сотрудница штаба Виктора Карташева заявила о поджоге машины, а в округе № 11 против Павла Пустозерова использовали забытый метод «двойника». Расследуется дело об избиении Дениса Граматчикова, главы штаба Владимира Нагибина.
«Итог этих выборов не предопределен. Тот, кто станет главным в думе, станет главным в городе, и контроль над Екатеринбургом является главной стратегической задачей. Битва будет жаркой и, могу вас совершенно спокойно уверить, ни одного легкого округа не будет», — резюмирует Александр Пирогов.
Фото: ФедералПресс / Е. Поторочин