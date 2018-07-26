Свет отключат в домах ряда улиц Таганрога

Согласно информации Таганрогского РЭС ПО «ЮЗЭС», с 9.00 до 13.00 света не будет в границах: от пер. 13-й до пер. 16-й между улицами Энергетическая и Водопроводная.

В это же время электричество отключат на улицах Суворова, Нахимова и Олега Кошевого между улицами Свободы и Спортивная, а также на улицах Ново-Ватутина, Ватутина и Новопанфилова между улицами Энергетическая и Ново-Ватутина.

В сообщении поясняется, что отключения связаны с проведением работ по обрезке деревьев в охранной зоне высоковольтной линии.