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Свет отключат в домах ряда улиц Таганрога
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Свет отключат в домах ряда улиц Таганрога 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации Таганрогского РЭС ПО «ЮЗЭС», с 9.00 до 13.00 света не будет в границах: от пер. 13-й до пер. 16-й между улицами Энергетическая и Водопроводная.
В это же время электричество отключат на улицах Суворова, Нахимова и Олега Кошевого между улицами Свободы и Спортивная, а также на улицах Ново-Ватутина, Ватутина и Новопанфилова между улицами Энергетическая и Ново-Ватутина.
В сообщении поясняется, что отключения связаны с проведением работ по обрезке деревьев в охранной зоне высоковольтной линии.
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