Донские депутаты предложили создать государственные кризисные центры для жертв домашнего насилия

Депутаты Заксобрания предлагают внести поправки в закон о насилии в семье

Заксобрание Ростовской области предлагает Совету Федерации РФ и Госдуме России внести поправки в закон о насилии в семье. Региональные парламентарии просят создать в каждом регионе государственный кризисный центр, в который смогут обратиться пострадавшие. Кроме того, народные избранники хотят ввести институт «охранного ордера», который еще до решения суда оградит женщин и детей от домашних хулиганов.

— По данным правоохранительных органов, каждое третье убийство совершается в семье. Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что в стране действует синдром «молчания ягнят», когда пострадавшие не заявляют о насилии и преступлениях в семейно-бытовой сфере, — заявили в донском Заксобрании.

По данным парламентариев, жертвами насилия чаще всего становятся женщины и дети. При этом пострадавшие часто вынуждены жить с домашним хулиганом под одной крышей.

— Поэтому государство должно должно обеспечить жертвам домашнего насилия защиту. Назрела необходимость создать во всех регионах государственные кризисные центры — приюты, центры временного пребывания, чтобы бесплатно помогать пострадавшим женщинам и детям, — отметили в ЗС.

Кроме того, парламентарии предлагают закрепить институт «охранного ордера», который может применяться во внесудебном порядке.

— «Ордер» может временно запретить агрессору жить с пострадавшим, приближаться к нему, звонить по телефону и писать сообщения, — пояснили народные избранники.

За нарушение требований парламентарии предлагают ввести административный арест.