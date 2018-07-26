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Половина преступлений в Московском транспортном регионе направлена против собственности
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Половина преступлений в Московском транспортном регионе направлена против собственности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Почти половина зарегистрированных в поднадзорных правоохранительных органах Московского транспортного региона преступлений направлена против собственности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) по итогам работы за последние шесть месяцев.
"В первом полугодии 2018 года в поднадзорных правоохранительных органах Московского транспортного региона зарегистрировано более 4,5 тыс. преступлений. Почти половину из всех зарегистрированных преступлений — 48% — составляют преступления против собственности", — сообщили в ММТП.
Количество выявленных преступлений (431) в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года значительно возросло, констатировали на заседании коллегии. Там также отметили проблему ненадлежащего исполнения требований законодательства при обустройстве железнодорожных переездов, нарушения в сфере обеспечения безопасности пассажиров при организации стоянок подвижных составов в районе переходов через железнодорожные пути и при проведении строительных и ремонтных работ на железнодорожных путях.
Однако, в первом полугодии 2018 года удалось снизить уровень непроизводственного травматизма в Центральном федеральном округе на 12%.
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