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Могут ли отобрать огород, расположенный на землях гослесфонда?
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Могут ли отобрать огород, расположенный на землях гослесфонда? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
У меня дача возле леса, оказалось, что земля относится к гослесфонду. Но у нас огород с советских времён, неужели его отберут?
«Дело в том, что садовые и лесные земли изначально вносили в разные реестры — Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) и Государственный лесной реестр, — объясняет замначальника отдела Росреестра по РТ Юлия Макарова. — Отсюда и пересечения границ. Устранить его без суда помогает закон РФ № 280 о «лесной амнистии».
Он устанавливает приоритет сведений из ЕГРН и правоустанавливающих документов на сады, что позволяет сохранить участок за владельцем.
Чтобы устранить разночтения, нужно обратиться в Росреестр по РТ за уточнением границ участка, который по сведением ЕГРН не относится к лесу. Другой способ — подать заявление об устранении ре­естровой ошибки. Третий — снять с учёта лесной участок, сведения о котором совпадают с данными ЕГРН об иных землях. Выбрать способ помогут в Росреестре.
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