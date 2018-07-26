Могут ли отобрать огород, расположенный на землях гослесфонда?

У меня дача возле леса, оказалось, что земля относится к гослесфонду. Но у нас огород с советских времён, неужели его отберут?

«Дело в том, что садовые и лесные земли изначально вносили в разные реестры — Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) и Государственный лесной реестр, — объясняет замначальника отдела Росреестра по РТ Юлия Макарова. — Отсюда и пересечения границ. Устранить его без суда помогает закон РФ № 280 о «лесной амнистии».

Он устанавливает приоритет сведений из ЕГРН и правоустанавливающих документов на сады, что позволяет сохранить участок за владельцем.

Чтобы устранить разночтения, нужно обратиться в Росреестр по РТ за уточнением границ участка, который по сведением ЕГРН не относится к лесу. Другой способ — подать заявление об устранении ре­естровой ошибки. Третий — снять с учёта лесной участок, сведения о котором совпадают с данными ЕГРН об иных землях. Выбрать способ помогут в Росреестре.