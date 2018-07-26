Спустя 4 года споров костромской инвалид-афганец добился права на доступную среду

Четыре года инвалид-афганец Игорь Жулёв пытался отстоять своё право на доступную среду, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В конце 2017 года Свердловский суд города вынес решение и обязал мэрию обеспечить беспрепятственный доступ к квартире Игоря Жулёва. Однако власти Костромы исполнять решение суда не спешили. Инвалид-афганец Игорь Жулёв с супругой Татьяной на этой неделе снова были в зале суда. Это уже 14 заседание за 4 года борьбы за свои законные права. Более 10 лет назад Игоря Жулёва признали инвалидом и назначили 1 группу инвалидности пожизненно. Дали о себе знать старые ранения, которые были получены в Афганистане . А в 2015 году воин-интернационалист обратился в администрацию города с просьбой установить в подъезде своего дома пандус и подъёмник, чтобы беспрепятственно выходить на улицу.

Устал. В Афгане было легче. Там было видно, кто враг. А здесь кошмар какой то. Свои не знают, что делают. 80 сантиметров высота лестницы. 5 ступенек. Четыре года сражаться за это, чтобы поставили пандус! Смешно. Весь мир смеётся, — говорит Игорь ЖУЛЁВ.

Напомним, что сначала в администрации Костромы Жулёву говорили, что на установку пандуса несогласны жители дома, где живёт инвалид. Якобы, без 100-процентного согласия собственников ничего сделать нельзя. А в бюджете Костромы таких денег нет. На установку пандуса и электроподъёмника по расчётам городских властей потребовалось бы около 500 тысяч рублей. Инвалид-колясочник решил сам «выйти» на завод в Челябинске , который производит электрические подъёмники. Там пошли навстречу Игорю Жулёву и провели все расчёты — получилось 104 тысячи. Сумма даже с учётом установки пандуса и всех второстепенных работ вышла в разы меньше.

Прислали сертификат, что это надёжно и качественно. Но почему-то они сказали, что это неприемлемо, и отказались от наших услуг. Хотя мы, и сам Игорь, электронкой посылал в управление строительства администрации города Костромы этот вариант. А сам пандус на уличном крыльце он тоже нашёл в интернете — 25 тысяч стоит, разборный, такой как в Большом театре. В Большом театре разборный, а уж нам сам Бог велел. 25 тысяч, плюс 104, плюс работа — в 200 тысяч уложились бы. Откуда взяли 470 тысяч — мы не знаем, — рассказала жена Игоря Жулёва Татьяна РУЦКАЯ.

Искать правду пришлось в суде. И 5 октября 2017 года суд вынес беспрецедентное решение для Костромы — обязать администрацию Костромы обеспечить беспрепятственный доступ инвалида Жулёва в жилище и к общему имуществу. Около 7 месяцев власти города решение суда не исполняли, ссылаясь на отсутствие в нём способа решения проблемы. Проще говоря, в постановлении не увидели чёткого требования — установить пандус и подъёмник. Поэтому Игорю Жулёву пришлось как и прежде преодолевать сквозь боль эти страшные несколько ступенек.

Дело в том, что сам способ исполнения решения не определён. В связи с этим судебные приставы обратились в суд для уточнения способа исполнения, — прокомментировал ситуацию Андрей КЛИМОВ , заместитель начальника управления строительства и капитального ремонта администрации г. Костромы.

Пока суд пытался разъяснить способы исполнения своего решения, администрация всё же провела обследование помещений, определила экономическую целесообразность, подготовила проект демонтажа и установки приспособлений для передвижении инвалида в подъезде. В настоящий момент определены сроки выполнения всех работ.

В настоящее время уполномоченным учреждением заключен муниципальный контракт на производство работ по строительству пандуса и по устройству нового крыльца. Он 20 июля заключен. Срок исполнения там три месяца. Но, мы постараемся максимально сократить это мероприятие, — рассказал Андрей Климов.

Игорь Жулёв уже строит планы, как сможет самостоятельно выезжать из подъезда на своей инвалидной коляске. Встречаться с друзьями-афганцами, посещать выставки и даже ездить на рыбалку. Несмотря на инвалидность, жизнь у Жулёва насыщенная — он много лет коллекционирует марки. Самостоятельно разрабатывает эскизы памятных открыток и конвертов. Вместе с женой Татьяной организует выставки, проводит встречи с молодёжью. А когда установят пандус и подъёмник в его подъезде, доступная среда станет по-настоящему доступной и комфортной для инвалида.