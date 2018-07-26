30 июля на Байкале пройдет совещание по вопросам развития эковолонтерства 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. 30 июля в национальном парке «Прибайкальский» пройдет рабочее совещание, посвященное развитию волонтерства на особо охраняемых природных территориях России. Оно состоится в рамках открытия всероссийского летнего лагеря волонтеров «Экодемия», сообщает пресс-служба Прибайкальского национального парка.
Совещание проведет заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Ястребов. В обсуждении примут участие представители исполнительной дирекции по проведению в Российской Федерации Года добровольца ФГБУ «Роспатриотцентр», руководители особо охраняемых природных территорий, волонтеры — участники первой смены лагеря «Экодемия», которые представят собственные природоохранные проекты.
В рамках совещания заместитель директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Демьян Смилевец расскажет об уникальной всероссийской сети эковолонтерских лагерей «Экодемия».
В совещании также примет участие актер театра и кино, народный артист России Евгений Миронов.