К Шестуну опять не пускают нотариуса 

По сообщению журналистов из “Интерфакс”, нотариус снова не смог пройти в «Лефортово» к Александру Шестуну для заверения доверенности, которая позволит принять ему участие в выборах. Избирательные права потенциального главы района снова нарушаются.
В прошлый понедельник нотариус также пытался попасть к СИЗО, но ему было отказано в доступе полковником внутренней службы. Аналогичная ситуация повторилось в этот четверг.
Уже написана жалоба на имя Советника Президента РФ, а журналистам удалось заснять компрометирующее незаконные действия видео.