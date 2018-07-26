К Шестуну опять не пускают нотариуса

По сообщению журналистов из “Интерфакс” , нотариус снова не смог пройти в «Лефортово» к Александру Шестуну для заверения доверенности, которая позволит принять ему участие в выборах. Избирательные права потенциального главы района снова нарушаются. В прошлый понедельник нотариус также пытался попасть к СИЗО , но ему было отказано в доступе полковником внутренней службы. Аналогичная ситуация повторилось в этот четверг. Уже написана жалоба на имя Советника Президента РФ, а журналистам удалось заснять компрометирующее незаконные действия видео.