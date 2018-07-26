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К Шестуну опять не пускают нотариуса
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К Шестуну опять не пускают нотариуса 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
По сообщению журналистов из “Интерфакс”, нотариус снова не смог пройти в «Лефортово» к Александру Шестуну для заверения доверенности, которая позволит принять ему участие в выборах. Избирательные права потенциального главы района снова нарушаются.
В прошлый понедельник нотариус также пытался попасть к СИЗО, но ему было отказано в доступе полковником внутренней службы. Аналогичная ситуация повторилось в этот четверг.
Уже написана жалоба на имя Советника Президента РФ, а журналистам удалось заснять компрометирующее незаконные действия видео.
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