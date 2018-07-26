Клуб «Карма-йога» начал свою работу в Бутове

В территориальном центре социального обслуживания «Бутово» на ул. Поляны, 57 открылся новый клуб для пенсионеров.

Йога — лишь один из элементов комплексной программы, включенной в проект «Московское долголетие». Особенность проекта в том, что здесь работают не только профессиональные педагоги и тренеры, но и волонтеры. Добровольных помощников проекта в Бутове уже более десяти. Они ведут занятия по художественно-прикладному творчеству, общефизической подготовке, иностранным языкам, а также — по моде и стилю. Тренировки по йоге, к примеру, проводит волонтер Татьяна Черкавская.

А еще в ТЦСО «Бутово» активные пенсионеры с удовольствием занимаются суставной и дыхательной гимнастикой, а под руководством опытных специалистов освоили специальную гимнастику для глаз.