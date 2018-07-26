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Клуб «Карма-йога» начал свою работу в Бутове
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Клуб «Карма-йога» начал свою работу в Бутове 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
В территориальном центре социального обслуживания «Бутово» на ул. Поляны, 57 открылся новый клуб для пенсионеров.
Йога — лишь один из элементов комплексной программы, включенной в проект «Московское долголетие». Особенность проекта в том, что здесь работают не только профессиональные педагоги и тренеры, но и волонтеры. Добровольных помощников проекта в Бутове уже более десяти. Они ведут занятия по художественно-прикладному творчеству, общефизической подготовке, иностранным языкам, а также — по моде и стилю. Тренировки по йоге, к примеру, проводит волонтер Татьяна Черкавская.
А еще в ТЦСО «Бутово» активные пенсионеры с удовольствием занимаются суставной и дыхательной гимнастикой, а под руководством опытных специалистов освоили специальную гимнастику для глаз.
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