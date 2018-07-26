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В Нижегородской области завершен ремонт региональных трасс
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В Нижегородской области завершен ремонт региональных трасс 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comВ Нижегородской области завершен ремонт региональных трассПо информации главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, полностью закончены асфальтовые работы на 11 региональных объектах по программе «Безопасные и качественные дороги». В частности, полностью закончены асфальтовые работы на двух участках дороги Большая Ельня — Ольгино по программе «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик заканчивает нанесение там термопластиковой разметки.
Также нанесена осевая разметка на отремонтированном участке дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Вачском и Павловском районах Нижегородской области.
Завершаются работы еще на четырех объектах. В частности, на проспекте Чкалова в Дзержинске работы будут завершены до конца недели.
На участке обхода Балахны (автомобильная дорога Шопша — Иваново — Нижний Новгород) работы выполнены, но подрядчик устраняет замечания.
Всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано более 134 км автодорог: 95 км дорог регионального значения на 19 участках и более 39 км городских дорог на 32 участках.
Напомним, что бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в регионе составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе 800 млн рублей — из федерального бюджета, 975,5 млн рублей — из областного бюджета и 30,6 млн рублей — из местного.
Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги Н. Новгород».
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