В Нижегородской области завершен ремонт региональных трасс 

фото pixabay.comВ Нижегородской области завершен ремонт региональных трассПо информации главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, полностью закончены асфальтовые работы на 11 региональных объектах по программе «Безопасные и качественные дороги». В частности, полностью закончены асфальтовые работы на двух участках дороги Большая Ельня — Ольгино по программе «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик заканчивает нанесение там термопластиковой разметки.
Также нанесена осевая разметка на отремонтированном участке дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в Вачском и Павловском районах Нижегородской области.
Завершаются работы еще на четырех объектах. В частности, на проспекте Чкалова в Дзержинске работы будут завершены до конца недели.
На участке обхода Балахны (автомобильная дорога Шопша — Иваново — Нижний Новгород) работы выполнены, но подрядчик устраняет замечания.
Всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано более 134 км автодорог: 95 км дорог регионального значения на 19 участках и более 39 км городских дорог на 32 участках.
Напомним, что бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в регионе составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе 800 млн рублей — из федерального бюджета, 975,5 млн рублей — из областного бюджета и 30,6 млн рублей — из местного.
Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги Н. Новгород».