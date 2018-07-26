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Пиарщик Баранников ответил на новое громкое заявление «мадам Леруа»
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Пиарщик Баранников ответил на новое громкое заявление «мадам Леруа» 

Пятый канал 44 минуты назад
Фото: Пятый канал
Генеральный директор PR-агентства SPN Communications Андрей Баранников прокомментировал очередное заявление экс-PR-директора компании «Леруа Мерлен» Галины Паниной.
На этот раз бывшая ТОП-менеджер и скандально известная «вскрывательница ватки» Галина Панина заявила, что не без ее участия была подана заявка на проведение Олимпиады-2014 в Сочи и были организованы сами Олимпийские игры.
Пост на своей странице в Facebook она завершила громкой фразой, обратившись к советнику губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марине Юденич, телеведущим Дмитрию Киселеву и Владимиру Соловьеву, писателю Гоблину, пиарщику Андрею Баранникову и другим. Она написала, что «их яд вернется им бумерангом».
О таких громких словах генеральный директор PR-агентства SPN Communications Андрей Баранников услышал лишь от корреспондента ФАН, рассказав, что он не следит за жизнью Паниной и не читает ее Facebook.
— Я ее заранее извиняю, да и бог ей судья. Я очень хорошо знаю команду людей, которые привезли Олимпиаду в Сочи, начиная с господина Чернышенко и иже с ними — никакой Галины Паниной там и близко не было, — сообщил Баранников.
Скандал Галина Панина спровоцировала в начале июля, когда на личной странице в Facebook написала пост о том, что ее стажер поведала ей историю об ужасном нападении на девушку в Новой Москве. Когда же пиарщицу начали спрашивать о подробностях произошедшего и требовать доказательства, она написала, что своим постом она отлично «вскрывает ватку». («Ватник, вата» — термин, который зачастую используют негативно отзываясь о патриотах России. — прим.ред.)
Позже Галина Панина написала, что любые политические высказывания на ее странице относятся только к ней, и не имеют отношения к месту, где она работает. Также она сообщала, что ее компания будет требовать от администрации Подмосковья извинений. Однако ситуация повернулась не в сторону пиарщицы. Сейчас ей придется искать новую работу.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила телешоу.
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