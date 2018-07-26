Топ самых оплачиваемых вакансий Ростова-на-Дону

5 место компании Elis

В Ростовский филиал нужен руководитель группы подбора персонала

Заработная плата 80 000 рублей.

Чтобы вас взяли на работу у вас должно быть:

• Отличное знание рынка, владение навыками подбора от массового до executive search; • Опыт работы в подборе персонала от 3 лет; • Системный подход, умение работать в режиме многозадачности; • Развитые коммуникативные и управленческие навыки, активная жизненная позиция;

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Руководителя направления корпоративных коммуникаций макрорегиона

Зарплата 90 000 Главные требования: • Опыт работы от 5 лет в области коммуникаций • налаженные контакты с редакторами и профильными журналистами корпунктов федеральных СМИ • опыт организации пресс-мероприятий и мероприятий для представителей госорганов • опыт подготовки спикеров к принт— и ТВ-интервью; Узнать больше о вакансии и отправить резюме можно по ссылке

3 место сеть стоматологических клиник «СТОМАТОЛГиЯ»

Клинике требуется врач стоматолог-терапевт

Зарплата 100 000 «СТОМАТОЛОГиЯ» готовы рассмотреть молодых специалистов, главные требования к соискателю это: • профильное медицинское образование • владение современными методами и материалами • наличие всех необходимых действующих сертификатов • коммуникабельность

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2 место ООО Ресурс-РМ вакансия Мастер СМР Зарплата 110 000 Обязанности: • Выполнение работ связанных со строительством магистральных и технологических трубопроводов, дорожного строительства Требования: • Опыт работы не менее 3-х лет Но заниматься строительством вам придется в Ямало-Ненецком автономном округе . Подробнее о вакансии по ссылке

1 место компания «Крафт»

Компании нужен ведущий специалист С#

Заработная плата от 120 000 до 200 000 Главные требования к кандидату: • Отличное знание C#; • Коммерческий опыт разработки мобильных игр от 3 лет; • Знание структур данных и алгоритмов обработки данных; • Знание особенностей мобильных платфор Узнать подробности и отправить резюме можно по ссылке