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Топ самых оплачиваемых вакансий Ростова-на-Дону
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Топ самых оплачиваемых вакансий Ростова-на-Дону 

Деловое сообщество 1 час назад
5 место компании Elis
В Ростовский филиал нужен руководитель группы подбора персонала
Заработная плата 80 000 рублей.
Чтобы вас взяли на работу у вас должно быть:
• Отличное знание рынка, владение навыками подбора от массового до executive search; • Опыт работы в подборе персонала от 3 лет; • Системный подход, умение работать в режиме многозадачности; • Развитые коммуникативные и управленческие навыки, активная жизненная позиция;
Откликнуться на вакансию можно по ссылке
4 место почта России
Руководителя направления корпоративных коммуникаций макрорегиона
Зарплата 90 000  Главные требования: • Опыт работы от 5 лет в области коммуникаций • налаженные контакты с редакторами и профильными журналистами корпунктов федеральных СМИ • опыт организации пресс-мероприятий и мероприятий для представителей госорганов • опыт подготовки спикеров к принт— и ТВ-интервью; Узнать больше о вакансии и отправить резюме можно по ссылке
3 место сеть стоматологических клиник «СТОМАТОЛГиЯ»
Клинике требуется врач стоматолог-терапевт
Зарплата 100 000  «СТОМАТОЛОГиЯ» готовы рассмотреть молодых специалистов, главные требования к соискателю это: • профильное медицинское образование • владение современными методами и материалами • наличие всех необходимых действующих сертификатов • коммуникабельность
Подробнее о вакансии по ссылке
2 место ООО Ресурс-РМ  вакансия Мастер СМР  Зарплата 110 000  Обязанности: • Выполнение работ связанных со строительством магистральных и технологических трубопроводов, дорожного строительства Требования: • Опыт работы не менее 3-х лет Но заниматься строительством вам придется в Ямало-Ненецком автономном округе. Подробнее о вакансии по ссылке
1 место компания «Крафт»
Компании нужен ведущий специалист С#
Заработная плата от 120 000 до 200 000  Главные требования к кандидату: • Отличное знание C#; • Коммерческий опыт разработки мобильных игр от 3 лет; • Знание структур данных и алгоритмов обработки данных; • Знание особенностей мобильных платфор Узнать подробности и отправить резюме можно по ссылке
Деловое сообщество: последние новости
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