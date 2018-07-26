За полгода в Московском регионе выявлено 10 тыс. нарушений в таможенной сфере 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Прокуратура выявила более 10 тысяч нарушений в таможенной сфере в Московском регионе за последние шесть месяцев. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) по итогам работы за первое полугодие.
"В сфере надзора за исполнением федерального законодательства на транспорте в таможенной сфере выявлено более 10 тыс. нарушений", — отметили в ММТП.
С целью их устранения принесено более 1,5 тыс. протестов, внесены представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 1,3 тыс. должностных лиц.