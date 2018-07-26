Ремонт подъездных дорог к СНТ в Чехове планируют начать в 2019 году

Начало капитального ремонта подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в подмосковном Чехове запланировано на 2019 год, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«Уже проведена инвентаризация всех подъездных дорог к СНТ для их последующего капитального ремонта. Средства будут выделяться из областного и муниципального бюджетов, а также из бюджета Москвы . Работы, предположительно, начнутся в 2019 году», — сказала Кононова.

Она добавила, что в настоящий момент также ведется инвентаризация возможностей энергетического обеспечения СНТ.

«После сильных снегопадов или гроз случаются поломки на электросетях, и необходимо разобраться с тем, какие профильные организации ответственны за конкретный участок», — отметила Кононова.

По словам главы городского округа, в 2018 году в Чехове увеличен объем регулярных перевозок до СНТ 12 автобусами малого класса по семи маршрутам. Всего на территории муниципалитета расположено 493 садовых товарищества.