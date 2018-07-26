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Около 200 военных полицейских доставили в Северную Осетию из Сирии
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Около 200 военных полицейских доставили в Северную Осетию из Сирии 

Sputnik Южная Осетия 40 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 26 июл — Sputnik. Около 200 российских военных полицейских из Сирии были доставлены в Северную Осетию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии", — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что руководство военной полиции поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности в зонах деэскалаций. Отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды.
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