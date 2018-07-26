Около 200 военных полицейских доставили в Северную Осетию из Сирии

"Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что руководство военной полиции поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности в зонах деэскалаций. Отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды.