Квалификационные требования к агентам ОСАГО могут ввести через два года

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Введение квалификационных требований к агентам ОСАГО, которое ЦБ анонсировал в мае, может начаться не раньше, чем через два года. Об этом сообщил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

За нарушение этих требований агент может быть лишен возможности продавать полисы. «Скорее всего, да, он будет определенным образом терять эту форму аккредитации в виде некоего сертификата, который ему дает право продавать. Соответственно, компания использовать этого конкретного менеджера для продажи своих продуктов не сможет», — сказал он.

Пока ЦБ только разрабатывает подходы к регулированию агентов ОСАГО, отметил Габуния. «Не раньше пары лет, просто чтобы запустить эту историю. Это просто инфраструктура большая», — подчеркнул он.

Он не исключил, что, возможно, регулирование агентов будет передано самому рынку. «В рамках этой реформы мы будем предлагать соответствующее регулирование в части установления требований к агентам. Скорее всего, мы предположительно будем вещи, связанные с квалификацией, передавать на уровень саморегулируемых организаций», — заметил Габуния.

Возможно, агенты будут проходить сертификацию или сдавать экзамены «на входе», возможно, это будет происходить с какой-то периодичностью, сказал он.

Кто будет оплачивать обучение агентов, пока не решено, «как рынок сложится», возможно, это захотят делать сами страховщики, считает глава департамента ЦБ.

15 мая ЦБ анонсировал масштабную реформу ОСАГО и в числе прочего предложил ввести квалификационные требования к агентам ОСАГО, а также включить агентов в реестр.