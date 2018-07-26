В Подмосковье выбрали лучшего по профессии среди зоотехников‑селекционеров

Первый конкурс «Лучший по профессии» среди зоотехников-селекционеров состоялся в Подмосковье на базе ОАО «Московское» по племенной работе, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«В конкурсе приняли участие 35 зоотехников-селекционеров сельскохозяйственных организаций из 18 муниципальных образований Московской области, а также один зоотехник-селекционер из Москвы и один из Владимирской области », — сказал Разин.

Конкурс проходил в три этапа. Сначала специалисты показали свои теоретические знания в области племенного животноводства и селекции, затем продемонстрировали навыки владения программным обеспечением «Селекс» и выполнили ряд практических заданий по оценке экстерьера животных, подбору родительских пар и другому.

Победителем конкурса стала Ольга Цветкова — зоотехник-селекционер ООО «Агрохолдинг „Авангард“ Волоколамского района. Второе место заняла Вера Вейс — зоотехник-селекционер АО „Зеленоградское“ Пушкинского района. Третье место у Татьяны Халиковой — зоотехника-селекционера ООО „Племзавод „Барыбино“ городского округа Домодедово

В номинации „Ветеран зоотехнической службы“ победителем признана Мария Васильевна Крутова из АО „Племзавод „Ульянино“ Раменского района, стаж работы которой по специальности составил 38 лет. А самым молодым зоотехником-селекционером стала Екатерина Рыженкова из АО „Племхоз „Наро-Осановский“ Одинцовского района.

“Победитель примет участие в I всероссийском конкурсе „Лучший по профессии“ среди зоотехников-селекционеров, который состоится в Кировской области с 29 по 1 сентября“, — добавил Разин.