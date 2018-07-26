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В Подмосковье выбрали лучшего по профессии среди зоотехников‑селекционеров
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В Подмосковье выбрали лучшего по профессии среди зоотехников‑селекционеров 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Первый конкурс «Лучший по профессии» среди зоотехников-селекционеров состоялся в Подмосковье на базе ОАО «Московское» по племенной работе, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«В конкурсе приняли участие 35 зоотехников-селекционеров сельскохозяйственных организаций из 18 муниципальных образований Московской области, а также один зоотехник-селекционер из Москвы и один из Владимирской области», — сказал Разин.
Конкурс проходил в три этапа. Сначала специалисты показали свои теоретические знания в области племенного животноводства и селекции, затем продемонстрировали навыки владения программным обеспечением «Селекс» и выполнили ряд практических заданий по оценке экстерьера животных, подбору родительских пар и другому.
Победителем конкурса стала Ольга Цветкова — зоотехник-селекционер ООО «Агрохолдинг „Авангард“ Волоколамского района. Второе место заняла Вера Вейс — зоотехник-селекционер АО „Зеленоградское“ Пушкинского района. Третье место у Татьяны Халиковой — зоотехника-селекционера ООО „Племзавод „Барыбино“ городского округа Домодедово.
В номинации „Ветеран зоотехнической службы“ победителем признана Мария Васильевна Крутова из АО „Племзавод „Ульянино“ Раменского района, стаж работы которой по специальности составил 38 лет. А самым молодым зоотехником-селекционером стала Екатерина Рыженкова из АО „Племхоз „Наро-Осановский“ Одинцовского района.
“Победитель примет участие в I всероссийском конкурсе „Лучший по профессии“ среди зоотехников-селекционеров, который состоится в Кировской области с 29 по 1 сентября“, — добавил Разин.
Мероприятие организовано министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и ОАО „Московское“ по племенной работе.
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