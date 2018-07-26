Звёздный состав «Камеди-клаб» рассмешит ярославцев 

Юмористы выступят 15 декабря
Звёздный состав «Камеди-клаб» отметит своё 15-летие в Ярославле.
20 лучших резидентов за всё время существования шоу будут смешить ярославцев 15 декабря в «Арене-2000». В таком звездном составе юмористы в последний раз собирались 4 года назад в Москве. — Зрителей ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для нашего города. Ярославцы, пришедшие на концерт, традиционно будут сидеть за столиками, как в телевизионном формате программы. В программе — свежие шутки и живые номера в исполнении Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова и других звезд «Камеди-клаб». Весь вечер пройдет под руководством Гарика Мартиросяна, — рассказали в мэрии Ярославля.
Кстати, теперь в Ярославле можно купить обои от Филиппа Киркорова.