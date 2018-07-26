Кандидат Собянин начал серию встреч с экспертами по формированию своей программы

По его словам, необходимо обсудить работу поликлинического звена, доступность первичной медпомощи, работу стационаров, передает TVC.Ru

"Для москвичей, пожалуй, самое важное — это их здоровье, здоровье их родных и близких, их детей. Несмотря на то, что за последние годы мы в здравоохранении достаточно продвинулись, по целому ряду показателей вышли на европейский уровень, в том числе и по продолжительности жизни москвичей на уровень ведущих европейских городов. Тем не менее, эта проблема остается чрезвычайно актуальной. Нерешенных вопросов там более чем достаточно. Давайте на эти темы сегодня и поговорим", — сказал Собянин.