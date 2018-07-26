Специалисты УФАС по Псковской области установили сговор между чиновниками и базой «Калацкое» в процессе выделения земель, сообщила на пресс-конференции руководитель управления Ольга Милонаец. По её словам, суд поддержал эту позицию в первой инстанции. Сейчас специалисты антимонопольной службы обратились в правоохранительные органы, чтобы они установили виновных, после чего УФАС примет в отношении уже установленных лиц свои меры. После этого земля у базы будет конфискована. Напомним, через родственников база «Калацкое» принадлежит бывшему депутату Псковского областного Собрания, сопредседателю движения «Деловая Россия», директору Псковского хлебокомбината Виктору Почернину. Подробности истории с «Калацким» можно прочитать ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».