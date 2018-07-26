Авиакомпания «Когалымавиа» погасила задолженность по зарплате на 71 млн рублей 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на 71 млн рублей авиакомпанией «Когалымавиа». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) по итогам работы за первое полугодие.
"При осуществлении надзора в сфере исполнения трудового законодательства принятыми межрегиональной транспортной прокуратурой мерами удалось добиться частичного погашения задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Авиакомпания „Когалымавиа“ на сумму свыше 71 млн рублей», — сказали в ММТП.
Заседание коллегии по итогам первого полугодия прошло в четверг под председательством межрегионального транспортного прокурора Сергея Забатурина.