Авиакомпания «Когалымавиа» погасила задолженность по зарплате на 71 млн рублей

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Транспортная прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на 71 млн рублей авиакомпанией «Когалымавиа» . Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) по итогам работы за первое полугодие.

"При осуществлении надзора в сфере исполнения трудового законодательства принятыми межрегиональной транспортной прокуратурой мерами удалось добиться частичного погашения задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Авиакомпания „Когалымавиа“ на сумму свыше 71 млн рублей», — сказали в ММТП.