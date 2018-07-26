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В ГД внесли проект о доступе граждан с признаками преждевременного старения к медико-социальной помощи
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В ГД внесли проект о доступе граждан с признаками преждевременного старения к медико-социальной помощи 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутат фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается обеспечить доступ граждан старшего поколения и граждан с признаками преждевременного старения к комплексной медико-социальной помощи. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом определяются следующие задачи: обеспечение равного доступа граждан старшего поколения и граждан с признаками преждевременного старения к комплексной медико-социальной помощи; обеспечение межведомственного подхода к решению социальных проблем граждан; совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения и граждан с признаками преждевременного старения в части внедрения гериатрической помощи в рамках оказания им комплексной медико-социальной помощи;развитие системы долговременного социального обслуживания граждан старшего поколения, создание условий для развития рынка социальных услуг создание условий для привлечения организаций с различными организационно-правовыми формами и форм собственности к оказанию гражданам старшего поколения комплексной медико-социальной помощи», — говорится в документе.
По мнению автора законопроекта, его принятие позволит достичь проработанности и полноты нормативно-правовой базы, регулирующей на государственном уровне организацию мероприятий по предоставлению медицинских и социальных услуг гражданам старшего поколения.
«Реализация законопроекта приведет к увеличению продолжительности жизни граждан старшего поколения, повышению удовлетворенности граждан качеством медико-социальной работы в стране», — подчеркивается в документе.
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