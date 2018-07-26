Для россиян старшего поколения могут внедрить новую систему медико-социальной помощи

Для россиян старшего поколения и граждан с признаками преждевременного старения будет обеспечен равный доступ к оказанию медико-социальной помощи. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении « Парламентской газеты »).

Автором инициативы выступил депутат ГД Федот Тумусов . Он предлагает принять проект федерального закона «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения».

Сегодня демографическая ситуация в России характеризуется постепенным увеличением численности граждан старшего поколения. Таким образом, совершенствование законодательства в сфере оказания для них медико-социальной помощи востребовано самим обществом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие соответствующих мер будет способствовать не только увеличению продолжительности жизни россиян старшего поколения, но и повышению её качества. Сейчас всё медико-социальное обслуживание этой категории граждан лежит в системе здравоохранения. При этом гериатрическая помощь не до конца сформирована — соответствующее направление только внедряется в больницы и поликлиники. Система патроната для людей, которые ограничены в передвижении или страдают старческой астенией, вовсе отсутствует.

Немаловажной проблемой является и отсутствие объединяющих механизмов учреждений здравоохранения и соцзащиты. Таким образом, Россия нуждается во внедрении нового подхода к оказанию долговременной медико-социальной поддержки гражданам старшего поколения.

Законопроектом предлагается обеспечить межведомственный подход к решению соответствующих проблем этой группы граждан, а также создать условия для привлечения различных организаций к данному процессу. Также необходимо установить равный доступ россиян старшего поколения и с первыми признаками старения к комплексной социально-медицинской помощи.

Кроме того, Федот Тумусов предлагает развивать систему соцобслуживания и создать условия для развития рынка этого вида услуг. Документ также предполагает внедрение гериатрической помощи.