Валаамский монастырь «с трепетным отношением» выпустил свой бренд молочных продуктов

В российских магазинах появился новый бренд молочной продукции — «Валаам» от компании «Валаамские продукты», связанной с Валаамским Спасо-Преображенским монастырем. Правда, компания только упаковывает сметану, творог, молоко и кефир, закупленные у «Эконивы» Штефана Дюрра . Позднее в линейку включат хлеб и кондитерские изделия, за пять лет бренд планирует выйти на оборот до 2,5 миллиарда рублей.

О том, что «Эконива» стала поставщиком для АО «Валаамские продукты», пишет

"Коммерсант"

со ссылкой на агентство Depot WPF, участвующее в разработке бренда. В «Экониве» и «Валаамских продуктах» эту информацию подтвердили.

АО «Валаамские продукты» зарегистрировано в Москве в августе 2017 года, один из его учредителей — Владислав Жердев. Это мирское имя епископа Панкратия, с 1993 года являющегося наместником Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Второй учредитель — Диана Тюрина, ранее она занималась организацией концертов монастырского хора.

Ленинградской области и По словам гендиректора «Валаамских продуктов» Олега Темирова, под брендом «Валаам» на рынок уже выведено пять позиций молочной продукции, они представлены только в Приволжском федеральном округе в сетях «Линия» и «Гулливер». В августе планируется выход в сети Петербурга республики Карелия . В Центральном федеральном округе продукция бренда появится с осени.

"В сознании потребителя бренд воспринимается как что-то производимое ограниченным количеством людей с трепетным отношением к продукту. Если делать его массовым, то восприятие размоется, это может вызвать недоверие", — прокомментировал выход молока и кефира «Валаам» владелец агентства Kaufman Станислав Кауфман

В будущем продукция «Валаам» будет не только молочной — к ней добавится хлеб и кондитерские изделия, а также овощи и фрукты.

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь расположен на островах Валаамского архипелага в Карелии, основан в XIV веке. Обитель пользуется большой популярностью у паломников, его не раз посещал

президент РФ Владимир Путин . С 1881 года рядом с монастырем действует «Валаамская ферма», на которой сейчас установлено современное шведское и итальянское оборудование.

В декабре 2015 года сообщалось о начале поставок твердых сыров под маркой

"Монастико". Судя по публикациям в фермерской группе в соцсети

"ВКонтакте", уже третий год валаамские сыры отправляют на патриарший стол и на продажу на Большую землю.