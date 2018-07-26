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Разные услуги в «Моих документах» жители Богородского теперь получат по одному заявлению
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Разные услуги в «Моих документах» жители Богородского теперь получат по одному заявлению 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На получение свыше ста услуг теперь можно подать всего лишь одно заявление.
Во всех центрах госуслуг Москвы стало еще удобнее оформлять бумаги. Уже нет необходимости подавать несколько запросов на получение доступных услуг, достаточно лишь одно комплексное заявление. Остальную работу выполнят сотрудники МФЦ «Мои документы».
Срок предоставления нескольких услуг, изложенных в заявлении, теперь увеличится всего на один день, и получить документы можно все сразу или по отдельности, как будет удобнее для заявителя.
Во всех центрах госуслуг подать можно документы одним пакетом также в случаях, объединенных в стандартные ситуации. Например, «Я — автомобилист», «Я потерял документы», «Я оплачиваю налоги», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Перемена имени», «Многодетная семья», «Рождение ребенка», «Оформление наследства».
Центры госуслуг «Мои документы» открыты во всех столичных районах и работают ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО — с 10:00 до 22:00.
МФЦ «Мои документы» районов Богородское и Метрогородок расположен по адресу: Открытое шоссе, д. 8.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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