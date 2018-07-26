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Главный гериатр области выступила на стратсессии «Сбережение народа»
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Главный гериатр области выступила на стратсессии «Сбережение народа» 

Волга Ньюс 1 час назад
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный Центр на базе Самарской гериатрической больницы.
"Сегодня наша задача — развивать службу, увеличивать число кабинетов до 38, коек до 360, продолжать обучение докторов", — рассказала Булгакова. Она отметила, что формат и тематика сессии оптимально подходят к обсуждению этой проблемы.
"Название сессии «Сбережение народа» полностью соответствует задачам гериатрии. Наша цель — добавить годы жизни и жизнь к годам — не просто сделать человека долгожителем, но и помочь ему радоваться каждому дню, — говорит Булгакова. — Очень важно, что мы обсуждаем этот вопрос на открытой площадке. Надеюсь, что власти услышат наши предложения и позволят сделать гериатрическую помощь еще более качественной и доступной".
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