Ростех рассчитывает продать 75% акций «Технодинамики» в конце 2018 года

"Было принято решение о продаже 75% минус 1 акция «Технодинамики», сегодня идет оценка всех активов и согласование со всеми фоивами. Надеюсь, что до конца года мы получим все необходимые согласования и объявим конкурс. Конкурс будет закрытым. Думаю, в конце года (состоится продажа — прим. ТАСС)", — сказал он.