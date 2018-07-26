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Ростех рассчитывает продать 75% акций «Технодинамики» в конце 2018 года
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Ростех рассчитывает продать 75% акций «Технодинамики» в конце 2018 года 

ТАСС 1 час назад
КИРЖАЧ, 26 июля. /ТАСС/. Ростех рассчитывает до конца 2018 года согласовать продажу 75% минус 1 акция "Технодинамики" и провести закрытый конкурс, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Было принято решение о продаже 75% минус 1 акция «Технодинамики», сегодня идет оценка всех активов и согласование со всеми фоивами. Надеюсь, что до конца года мы получим все необходимые согласования и объявим конкурс. Конкурс будет закрытым. Думаю, в конце года (состоится продажа — прим. ТАСС)", — сказал он.
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