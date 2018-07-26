Советом депутатов МО Преображенское составлен план на второе полугодие

Работа Совета депутатов продолжится с сентября, после летних каникул.

Первое заседание запланировано на 11 сентября. Повестка включает подведение итогов комплексного благоустройства дворов и придомовых территорий в районе, работы по которому проводятся в течение лета. Также депутаты обсудят фактическое исполнение бюджета МО Преображенское в первом полугодии.

9 октября будут освещены вопросы подготовки жилых зданий к осенне-зимнему сезону, итоги весеннего призыва молодых преображенцев на военную службу и подготовка к осенней призывной кампании.

13 ноября состоится обсуждение проекта бюджета МО Преображенское на 2019 год и проведения работ по капитальному ремонту.

11 декабря состоится заключительное заседание 2018 года. На нем планируется подвести итоги годовой работы, утвердить бюджет на будущий год, согласовать квартальный план воспитательной, спортивно-оздоровительной и досуговой работы, принять проекты работы Совета депутатов в первом квартале 2019 года и графика приема депутатами населения.