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Банда байкеров Владимира Путина создает военный лагерь в стране-члене НАТО
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Банда байкеров Владимира Путина создает военный лагерь в стране-члене НАТО 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Скандально известная российская байкерская банда «Ночные волки», которая имеет тесные связи с президентом Владимиром Путиным, отправилась в еще одно европейское турне. На этот раз она создала внутри страны-члена ЕС и НАТО лагерь военного типа.
Клуб, который иногда называют «Ангелами Путина», обосновался в заброшенном военном городке в Словакии. Эта страна в центре Восточной Европы стране ранее входила в состав коммунистической Чехословакии, которая была частью Варшавского договора, некогда существовавшего блока, созданного Советским Союзом в качестве ответа НАТО. С тех пор, однако, оба государства-преемника Чехословакии, Словакия и Чешская Республика, присоединились к ЕС и НАТО, по большей части западному военному союзу.
В стане «Ночных волков», которые поддерживают антинатовскую повестку Москвы, теперь говорят, что хотят открыть в Словакии постоянное отделение сообщества. 23 июня группа провела церемонию открытия, в которой принял участие сотрудник российского посольства.
Министерство иностранных дел Словакии заявило, что оно следит за деятельностью группы и обеспокоено ее присутствием в стране, но пока, похоже, «Ночные волки» не сделали ничего незаконного. Тем не менее, некоторые активисты утверждают, что группа прибыла, чтобы поднять беспокойство и разжечь антиевропейские и антиевропеские настроения.
«Я вижу, что «Ночные волки» создают базу в более широком контексте российской поддержки крайне правых и левых в Европе. При этом члены военизированных формирований, которые проходили там подготовку, называя себя словацкими рекрутами, ранее воевали на востоке Украины с российской стороны», — рассказал «Ньюсвик» эксперт по Центральной Европе Даниэль Краль.
Не менее 200 общественных деятелей страны подписали во вторник петицию, призывающую правительство страны принять меры. «Во время 50-летия августовской оккупации Чехословакии армиями Варшавского договора российская байкерская банда «Ночные волки», которая с 2014 года находится в санкционном списке США, активизируется в рамках гибридной войны России против ЕС, НАТО и Словакии», — говорится в письме
Фотографии военного городка, который «Ночные волки» заняли в конце июня, продемонстрировали, что группа получила доступ к танкам и бронетехнике. Имущество принадлежит словацкому министерству обороны, но было сдано «Ночным волкам» в аренду главой Словацкого военно-исторического института, который, согласно сообщениям местных СМИ, был отстранен от должности из-за инцидента.
«Боевые машины, замеченные на фотографиях, были возвращены в музей, из которого они были заимствованы. Глава музея, который подписал договор аренды, был отстранен от должности, а министр обороны попросил генерального прокурора оценить, не представляют ли словацкие рекруты угрозу национальной безопасности, — продолжил Краль, — Однако чрезмерные шаги, направленные, например, против самих «Ночных Волков», могут вызвать ответный всплеск пророссийских настроений, которые, вероятно, найдут отражение в реакции видных деятелей правительства и парламента».
Юзеф Хамбалек, глава словацкого отделения «Ночных Волков», имеет тесные связи с бывшим министром внутренних дел страны, который в настоящее время является парламентарием от правящей партии Словакии — «Социальной демократии» («Смер» — прим. автора). Аналитики считают, что на протяжении прошедшего года ее партнер по коалиции евроскептиков — «Словацкая Национальная партия» — подталкивала «Смер» в сторону России.
«Ночные волки» хорошо известны продвижением русского национализма и идей панславянского братства в странах Восточной Европы, а также поддержкой ультраправых идеологий и движений против ЛГБТ. Группа также попала под действие санкций США за участие в конфликте на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты боролись с украинскими правительственными силами в течение последних четырех лет.
В последние месяцы группа отправилась в турне по Балканам. Правительство Боснии запретило лидеру «Ночных Волков» по имени Александр Залдостанов въезжать в страну, утверждая, что он представляет угрозу национальной безопасности.
Согласно недавнему отчету исследовательского центра Института исследований внешней политики, член сербского отделения «Ночных волка» Алкдандр Синджелик с помощью российской военной разведки попытался в 2016 году совершить государственный переворот в Черногории.
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