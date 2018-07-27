Банда байкеров Владимира Путина создает военный лагерь в стране-члене НАТО

Скандально известная российская байкерская банда «Ночные волки», которая имеет тесные связи с президентом Владимиром Путиным , отправилась в еще одно европейское турне. На этот раз она создала внутри страны-члена ЕС НАТО лагерь военного типа.

Клуб, который иногда называют «Ангелами Путина», обосновался в заброшенном военном городке в Словакии . Эта страна в центре Восточной Европы стране ранее входила в состав коммунистической Чехословакии, которая была частью Варшавского договора, некогда существовавшего блока, созданного Советским Союзом в качестве ответа НАТО. С тех пор, однако, оба государства-преемника Чехословакии, Словакия и Чешская Республика , присоединились к ЕС и НАТО, по большей части западному военному союзу.

В стане «Ночных волков», которые поддерживают антинатовскую повестку Москвы , теперь говорят, что хотят открыть в Словакии постоянное отделение сообщества. 23 июня группа провела церемонию открытия, в которой принял участие сотрудник российского посольства.

Министерство иностранных дел Словакии заявило, что оно следит за деятельностью группы и обеспокоено ее присутствием в стране, но пока, похоже, «Ночные волки» не сделали ничего незаконного. Тем не менее, некоторые активисты утверждают, что группа прибыла, чтобы поднять беспокойство и разжечь антиевропейские и антиевропеские настроения.

«Я вижу, что «Ночные волки» создают базу в более широком контексте российской поддержки крайне правых и левых в Европе. При этом члены военизированных формирований, которые проходили там подготовку, называя себя словацкими рекрутами, ранее воевали на востоке Украины с российской стороны», — рассказал «Ньюсвик» эксперт по Центральной Европе Даниэль Краль.

Не менее 200 общественных деятелей страны подписали во вторник петицию, призывающую правительство страны принять меры. «Во время 50-летия августовской оккупации Чехословакии армиями Варшавского договора российская байкерская банда «Ночные волки», которая с 2014 года находится в санкционном списке США , активизируется в рамках гибридной войны России против ЕС, НАТО и Словакии», — говорится в письме

Фотографии военного городка, который «Ночные волки» заняли в конце июня, продемонстрировали, что группа получила доступ к танкам и бронетехнике. Имущество принадлежит словацкому министерству обороны, но было сдано «Ночным волкам» в аренду главой Словацкого военно-исторического института, который, согласно сообщениям местных СМИ, был отстранен от должности из-за инцидента.

«Боевые машины, замеченные на фотографиях, были возвращены в музей, из которого они были заимствованы. Глава музея, который подписал договор аренды, был отстранен от должности, а министр обороны попросил генерального прокурора оценить, не представляют ли словацкие рекруты угрозу национальной безопасности, — продолжил Краль, — Однако чрезмерные шаги, направленные, например, против самих «Ночных Волков», могут вызвать ответный всплеск пророссийских настроений, которые, вероятно, найдут отражение в реакции видных деятелей правительства и парламента».

Юзеф Хамбалек, глава словацкого отделения «Ночных Волков», имеет тесные связи с бывшим министром внутренних дел страны, который в настоящее время является парламентарием от правящей партии Словакии — «Социальной демократии» («Смер» — прим. автора). Аналитики считают, что на протяжении прошедшего года ее партнер по коалиции евроскептиков — «Словацкая Национальная партия» — подталкивала «Смер» в сторону России.

«Ночные волки» хорошо известны продвижением русского национализма и идей панславянского братства в странах Восточной Европы, а также поддержкой ультраправых идеологий и движений против ЛГБТ. Группа также попала под действие санкций США за участие в конфликте на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты боролись с украинскими правительственными силами в течение последних четырех лет.

В последние месяцы группа отправилась в турне по Балканам. Правительство Боснии запретило лидеру «Ночных Волков» по имени Александр Залдостанов въезжать в страну, утверждая, что он представляет угрозу национальной безопасности.