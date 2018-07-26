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Провалы на Чумбаровке уберут к Дню ВМФ
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Провалы на Чумбаровке уберут к Дню ВМФ 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Ремонт главной пешеходной улицы Архангельска планируют завершить до дня ВМФ. Сейчас на проспекте Чумбарова-Лучинского бригада МУП «Архкомхоз» устраняет образовавшиеся провалы брусчатки.
По словам директора «Архкомхоза» Александра Кузнецова, между улицами Иоанна Кронштадтского и Поморская были обнаружены порядка 10 провалов.
— Рабочие разбирают брусчатку, далее осуществляется присыпка песком, утрамбовка и укладка брусчатки вновь. Все работы мы планируем завершить до Дня Военно-морского флота, который будет отмечаться в это воскресенье, — отметил Александр Кузнецов.
Сейчас Чумбаровку приводят в порядок трое человек и одна единица техники.
Масштабные работы на проспекте велись в 2017-м году. Тогда у фирмы-подрядчика возникли проблемы с завершением ремонта в срок.
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