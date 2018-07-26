Провалы на Чумбаровке уберут к Дню ВМФ

Ремонт главной пешеходной улицы Архангельска планируют завершить до дня ВМФ. Сейчас на проспекте Чумбарова-Лучинского бригада МУП «Архкомхоз» устраняет образовавшиеся провалы брусчатки.

По словам директора «Архкомхоза» Александра Кузнецова, между улицами Иоанна Кронштадтского и Поморская были обнаружены порядка 10 провалов.

— Рабочие разбирают брусчатку, далее осуществляется присыпка песком, утрамбовка и укладка брусчатки вновь. Все работы мы планируем завершить до Дня Военно-морского флота, который будет отмечаться в это воскресенье, — отметил Александр Кузнецов

Сейчас Чумбаровку приводят в порядок трое человек и одна единица техники.

Масштабные работы на проспекте велись в 2017-м году. Тогда у фирмы-подрядчика возникли проблемы с завершением ремонта в срок.