Главную пешеходную улицу Архангельска отремонтируют ко Дню ВМФ

Архангельске ко Дню Военно-Морского Флота отремонтируют проспект Чумбарова-Лучинского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщил директор «Архкомхоза» Александр Кузнецов, в ходе обследования участка между улицами Иоанна Кронштадтского и Поморская были обнаружены порядка 10 провалов, которые предстоит ликвидировать в ближайшее время.

«Рабочие разбирают брусчатку, далее осуществляется присыпка песком, утрамбовка и укладка брусчатки вновь. Все работы мы планируем завершить до Дня Военно-морского флота, который будет отмечаться в это воскресенье», — отметил Александр Кузнецов

Сейчас Чумбаровку приводят в порядок трое человек и одна единица техники. Стоит отметить, что в последний раз данный участок проспекта ремонтировался более 10 лет назад.