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Главную пешеходную улицу Архангельска отремонтируют ко Дню ВМФ
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Главную пешеходную улицу Архангельска отремонтируют ко Дню ВМФ 

АиФ Архангельск 59 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске ко Дню Военно-Морского Флота отремонтируют проспект Чумбарова-Лучинского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как сообщил директор «Архкомхоза» Александр Кузнецов, в ходе обследования участка между улицами Иоанна Кронштадтского и Поморская были обнаружены порядка 10 провалов, которые предстоит ликвидировать в ближайшее время.
«Рабочие разбирают брусчатку, далее осуществляется присыпка песком, утрамбовка и укладка брусчатки вновь. Все работы мы планируем завершить до Дня Военно-морского флота, который будет отмечаться в это воскресенье», — отметил Александр Кузнецов.
Сейчас Чумбаровку приводят в порядок трое человек и одна единица техники. Стоит отметить, что в последний раз данный участок проспекта ремонтировался более 10 лет назад.
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