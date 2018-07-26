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В СКФО планируют создать центр по изучению природных и техногенных опасностей
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В СКФО планируют создать центр по изучению природных и техногенных опасностей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Научно-образовательный центр по изучению природных и техногенных опасностей в регионах Северного Кавказа может быть создан в округе в рамках разработки национального проекта в сфере науки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам совещания с представителями научного сообщества СКФО.
Поручение о создании на территории Северо-Кавказского федерального округа научно-образовательного центра было дано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа от 11 июля 2018 года.
"Участники отметили исключительную актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности населения в Северо-Кавказском федеральном округе. По итогам совещания была согласована концепция проекта Научно-образовательного центра по изучению природных и техногенных опасностей в СКФО, а также подчеркнута важность интеграции академических научных центров и университетов СКФО для реализации этого проекта", — говорится в сообщении с уточнением, что создание центра возможно в рамках разработки национального проекта в сфере науки.
ТАСС: последние новости
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