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Женская сила: участницы рейтинга знаменитостей — 2018 

Forbes.ru 1 час назад
В июле 2018 года Forbes составил ежегодный рейтинг «50 звезд шоу-бизнеса и спорта». Как и в прошлом году, в список попало 13 женщин.
Лидером стала Ольга Бузова и переместилась с 14 позиции на 6 в общем списке. Ее доходы выросли более чем в полтора раза и составили $3,9 млн, при этом 90% приходится на рекламные посты в социальных сетях. Бузова заняла первое место по запросам ее имени в «Яндексе». Девушка активно делает певческую карьеру, открыла ресторан в центре Москвы и запустила собственную криптовалюту Buzcoin. Прошлогодний лидер среди женщин — Анна Нетребко потеряла десять позиций и заняла 19 место.
Нюша, группа Serebro и Рената Литвинова не вошли в рейтинг в этом году, уступив место Татьяне Навке, которая в 2017 году заработала больше своего мужа Дмитрия Пескова в 14 раз. Так же вернули свои позиции Валерия и Пелагея, которые в прошлом году выбыли из рейтинга. Рейтинг «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» составляется с учетом трех факторов: доходы за год, упоминания в СМИ и частота запросов в Яндекс.
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