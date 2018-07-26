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Немецкого маньяка убило током во время попытки помастурбировать в тюрьме 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Серийный убийца Эгидиус Шиффер, известный как «душитель из Аахена», получил смертельный удар током в своей камере. Согласно отчету полиции, это произошло после того, как он обмотал кабель от лампы вокруг пениса и сосков в сексуальных целях.
Когда охранники тюрьмы города Бохум зашли к нему утром, то обнаружили, что мертвый мужчина лежит голым на полу. «Он оторвал кабель от настольной лампы, намотал его вокруг сосков и пениса и засунул конец в розетку», — рассказала пресс-секретарь тюрьмы Кандида Тункель.
Вскрытие показало, что 62-летний Шиффер умер от сердечной недостаточности в результате электрического удара, прошедшего через его грудь. При этом полиция полагает, что это было не самоубийство, а неудачная попытка мастурбации, передает
New York Post
Шиффер был приговорен к пожизненному заключению в 2008 году за серию кошмарных убийств, совершенных им в период с 1983 по 1990 год. Следователи смогли доказать его вину на основе анализа ДНК спустя 18 лет с момента последнего убийства.
Он подстерегал своих жертв у ночного клуба, предлагая подвезти домой на машине. В машине он надевал на девушек наручники и связывал. Затем насиловал их и хоронил в лесу. Было доказано, что он поступил так с тремя девушками. Младшей из них было всего 15 лет.
Насильника-убийцу арестовали только в 2007 году, но совсем по другому делу — застав его за кражей металлолома. При этом Шиффер добровольно согласился сдать анализ ДНК, что и позволило распознать в нем маньяка — виновника трех нераскрытых убийств позапрошлого десятилетия. Во время допросов он признавался, что по своим влечениям является садомазохистом, и что мысли о том, как его могут закрыть в камере, возбуждают.
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