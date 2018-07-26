В Волгограде замурованные под асфальтом ливневки ищут по картам с металлоискателями

Трижды затопившие Волгоград сильные ливни заставили дорожных рабочих взять в руки оставшиеся со времен Советского Союза карты, а также металлоискатели и перфораторы. С их помощью рабочие воскрешают «похороненные» под десятками сантиметров асфальта ливневые колодцы. Сегоня работы ведутся на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе.

О том, что в городе дорожники наконец-то приступили к поискам ливневых колодцев, сегодня V1.ru сообщил волгоградский активист Алексей Ульянов . Чтобы отыскать давно забытое, рабочим потребовались проекты дорог времен СССР. Следуя по ним, люди в ярких оранжевых жилетках «прощупывают» дороги металлоискателями. Услышав нужный звук, берутся за перфораторы.

— Ливнёвки, много лет назад замурованные в асфальт, начинают вторую жизнь, — рассказал V1.ru Алексей Ульянов. — Под слоем в 35 сантиметров долгие годы они ждали своего часа. Металлоискателями, применяя советские карты, ливневки находят, чтобы потом прочистить и ввести в строй. Получается, что проблема большой воды не прошла незамеченной и подтолкнула власти к действиям. Это верное решение, но о результатах будем говорить по факту.

Начиная с 15 июля, когда на Волгоград обрушился первый сильный ливень, город тонул трижды. В первый день сильно затопленными оказались проспект Ленина, Нулевая продольная и многие другие дороги во всех районах города-героя. Вспоминая аналогичные события прошлых лет, волгоградцы сразу заметили, чтио причиной большого потопа стало нерабочее состояние ливневок, либо и вовсе их полное отсутствие. Все заметки по волгоградским потопам мы собрали в одном большом сюжете.