В Волгограде дорожники закатали в асфальт пять ливнёвок

Волгограде специалисты ищут объекты ливневой канализации под асфальтом. За последние несколько дней им удалось найти пять ливнёвок.

Как сообщает пресс-служба мэрии, колодцы были закатаны в асфальт примерно 10-20 лет назад. Чтобы найти их, коммунальщики использовали восстановленные данные и переносные металлодетекторы. Слои асфальта, под которыми скрываются колодцы, достигают иногда до 60 сантиметров. Как отмечает Горадминистрация, часть ливневок сильно забита мусором.

Найдя с помощью металлодетектера колодец, специалисты вырубают асфалт, поднимают люк на необходимую высоту, после чего дорожники восстанавливают покрытие.