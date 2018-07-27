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В Волгограде дорожники закатали в асфальт пять ливнёвок
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В Волгограде дорожники закатали в асфальт пять ливнёвок 

АиФ Волгоград 55 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде специалисты ищут объекты ливневой канализации под асфальтом. За последние несколько дней им удалось найти пять ливнёвок.
Как сообщает пресс-служба мэрии, колодцы были закатаны в асфальт примерно 10-20 лет назад. Чтобы найти их, коммунальщики использовали восстановленные данные и переносные металлодетекторы. Слои асфальта, под которыми скрываются колодцы, достигают иногда до 60 сантиметров. Как отмечает Горадминистрация, часть ливневок сильно забита мусором.
Найдя с помощью металлодетектера колодец, специалисты вырубают асфалт, поднимают люк на необходимую высоту, после чего дорожники восстанавливают покрытие.
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