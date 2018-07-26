Спрос на специалистов в «Продажах» в Воронеже вырос на 34%

Спрос на специалистов в «Продажах» вырос на 34% за год, исследование провели аналитики компании HeadHunter в преддверии Дня работника торговли.

За последний год доля вакансий в этой области составила 29% от общего числа предложений, размещенных на портале hh.ru в Воронеже, опережая «ИТ/Интернет/Телеком» (13%) и «Производство» (11%).

«За прошедший период число вакансий в профсфере «Продажи» выросло на 34%. Конкуренция среди соискателей остается на уровне предыдущего периода: за позицию конкурируют от 2 до 4 человек, — комментирует директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова. — Чаще всего компании региона ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, торговых представителей, мерчендайзеров. Больше остальных нуждаются в «продажниках» компании, ведущие свою деятельность в отрасли товаров народного потребления, розничной торговли, а также информационных технологий и услуг для бизнеса».

Большинство соискателей (53%) рассчитывают на заработную плату в диапазоне от 15 000 до 30 000 рублей, но есть и те, кто претендует на ежемесячный доход от 75 000 рублей (4%). Как правило, это директора магазинов, управляющие торговыми точками, руководители отделов продаж, менеджеры по продаже недвижимости, региональные представители.

«Средняя зарплата, которую предлагают специалистам в данной области — 30 000 рублей, но есть и такие вакансии, где возможный уровень предполагаемого дохода достигает 90 000 в месяц, ­— отмечает Ирина Веретенникова. — Как правило, такие предложения характерны для позиций сейлз-менеджеров, где заработок напрямую зависит от профессионализма и личных качеств человека. Если еще пять-семь лет назад «продажники» просто предлагали клиентам определенный товар или услугу, то сегодня их функционал значительно расширился и зачастую включает в себя анализ конкурентной среды, участие в маркетинговых акциях, поддержку покупателей после завершения сделки. Профессиональные сейлзы сейчас в дефиците и найти их достаточно сложно. К тому же, эта категория сотрудников самая нестабильная ¬ они всегда готовы рассматривать предложения других работодателей в части возможностей получения более высокого дохода. Поэтому, мы регулярно наблюдаем высокое число вакансий в этой сфере в сравнении с другими».