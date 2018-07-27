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В этнографической деревне «Бибирево» заменили покрытие детских площадок, установили тренажеры и стол для пинг-понга
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В этнографической деревне «Бибирево» заменили покрытие детских площадок, установили тренажеры и стол для пинг-понга 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Работы по обновлению безопасного резинового покрытия на детских площадках и установке новых уличных тренажеров завершены в этнографической деревне «Бибирево». Об этом сообщила пресс-секретарь парка культуры и отдыха «Лианозовский» (в его состав входит этнодеревня) Светлана Мурси.
— Новое яркое мягкое покрытие ждет малышей и взрослых на отреставрированных детских площадках. После реконструкции покрытия площадок выглядят абсолютно по-новому, на них так и тянет поиграть, побегать, покататься на качелях, — рассказала газете «Бибирево — наш дом» Светлана Мурси.
Кроме того, в парке установили новое спортивное оборудование — тренажёры и антивандальный теннисный стол. Светлана Мурси также добавила, что работы проводились и на площади перед сценой парка.
Напомним, площадки в парке «Этнографическая деревня Бибирево» расположены со стороны Белозерской улицы. (ак)
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